266 إصابة جديدة بكورونا فى العاصمة اليابانية

سجلت العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الثلاثاء، 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك للمرة الأولى منذ يومين تتجاوز حصيلة الإصابات في العاصمة الـ200 حالة.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن مسئولين بالعاصمة قولهم إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في طوكيو بلغ 11611 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بكثافة في جميع أنحاء العالم.