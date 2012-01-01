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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

دراسة: الرجال الأعلى دخلًا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:54 ص
ضغط الدم
ضغط الدم
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ذكرت دراسة يابانية أن الرجال العاملين ذوي الدخول المرتفعة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو الضعف مقارنة بالرجال ذوي الدخل المنخفض.

وقال الدكتور شينجو ياناجيا، الأستاذ في جامعة هوكايدو اليابانية، "يحتاج الرجال ذوو الدخول المرتفعة إلى تحسين أنماط حياتهم لمنع ارتفاع ضغط الدم"، موضحا أن "الخطوات تشمل تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، والسيطرة على الوزن".

وفي الدراسة، فحص فريق البحث العلاقة بين دخل الأسرة وارتفاع ضغط الدم لدى الموظفين اليابانيين، وتم تسجيل ما مجموعه 4314 موظفًا (3153 رجلًا و1161 امرأة) في وظائف نهارية وضغط دم طبيعي في عام 2012 من 12 مكان عمل، وتم تقسيم العمال إلى أربع مجموعات وفقا لدخل الأسرة السنوي: الأولى للدخل البالغ أقل من خمسة ملايين ين ياباني سنويا، والثانية للدخل البالغ خمسة ملايين إلى 7.9 مليون ين، والثالثة للدخل البالغ 8 إلى 9.9 مليون ين، والرابعة للدخل البالغ 10 ملايين ين ياباني أو أكثر سنويا، وقد حقق الباحثون في العلاقة بين الدخل وتطور ارتفاع ضغط الدم على مدى عامين.

وأظهرت النتائج أن الرجال في الفئة الأعلى دخلا كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو الضعف مقارنة بالرجال في فئة الدخل الأدنى، وكان الرجال في مجموعة الخمسة إلى 7.9 مليون والمجموعة 8 إلى 9.9 مليون عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 50% أعلى مقارنة بالرجال ذوي الدخل الأدنى.

وفي النساء، لم يكن هناك ارتباط كبير بين الدخل وضغط الدم، ومع ذلك، تميل النساء ذوات الدخل المرتفع للأسر المعيشية إلى انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقال الباحثون إن الرجال الذين يعملون في وظائف نهارية بأجر مرتفع معرضون بشكل خاص لخطر ارتفاع ضغط الدم، وينطبق هذا على الرجال من جميع الأعمار الذين يمكن أن يقللوا إلى حد كبير من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من خلال تحسين سلوكهم الصحي.

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