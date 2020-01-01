اكتشاف إنزيم يمنح كورونا القدرة على الانتشار ونقل العدوى

توصل فريق من العلماء في جامعة تكساس الأمريكية إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتمتع بخاصية مهمة تمنحه القدرة على الانتشار ونقل العدوى، وهي وسيلته في التسلل إلى خلايا جسم المريض دون أن يكتشف.واكتشف العلماء في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس أن فيروس كورونا المستجد يمتلك إنزيما - أُطلق عليه اسم "إن.إس.بي-16" - يعمل على خداع الخلية ومنعها من اكتشاف وجوده.وقال الدكتور يوجيش جوبتا، أحد المشاركين في تطوير الأبحاث، في تصريح له، "يستخدم الفيروس هذا الإنزيم للتمويه، حيث يمنح الإنزيم الفيروس القدرة على تغيير أجزاء من جزيئات الحمض النووي (الرنا) والتي تشكل الشفرة الوراثية للفيروس، ويسمح ذلك التغيير البسيط بخداع الخلية المضيفة لاستقبال الفيروس كجزء منها دون تحفيز الجهاز المناعي".وأضاف جوبتا: "تستطيع التغييرات خداع الخلايا لتعتبر الحمض النووي المرسل جزءا من شفرتها الوراثية الخاصة وليس جسما غريبا".وعبر العلماء عن أملهم في إمكانية تطوير أدوية مضادة للفيروس بعد اكتشافهم حيلته الجديدة في خداع الجسم ومهاجمته، ليتمكنوا من عرقلة دخوله خلايا جسم المريض دون أعراض أولية أو رد فعل مناعي.