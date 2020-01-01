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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البدوى» لـ عمال الإسكندرية: أحسنوا اختيار أعضاء مجلس الشيوخ

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:52 ص
مجدي البدوي
مجدي البدوي
دعاء جابر
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حث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واختيار الأعضاء الذين يساندون الدولة المصرية، ويقفون معها في مواجهة الأخطار المحدقة بها.

وأكد البدوي، أثناء الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بمقر اتحاد عمال الإسكندرية، أن من يقف مع الدولة المصرية ينحاز بالتأكيد لعمال مصر لأنهم عصب الاقتصاد والمحرك الأساسي للتنمية.

وشدد البدوي، على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وهما عصب الحياة بالنسبة للعمال، موضحًا أن اختيار أفضل المرشحين سيساهم بشكل كبير في هذه السياسات، والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة العمال.
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية
«البدوى» لـ عمال الإسكندرية: أحسنوا اختيار أعضاء مجلس الشيوخ
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية
«البدوى» لـ عمال الإسكندرية: أحسنوا اختيار أعضاء مجلس الشيوخ
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية

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