«البدوى» لـ عمال الإسكندرية: أحسنوا اختيار أعضاء مجلس الشيوخ

حث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واختيار الأعضاء الذين يساندون الدولة المصرية، ويقفون معها في مواجهة الأخطار المحدقة بها.وأكد البدوي، أثناء الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بمقر اتحاد عمال الإسكندرية، أن من يقف مع الدولة المصرية ينحاز بالتأكيد لعمال مصر لأنهم عصب الاقتصاد والمحرك الأساسي للتنمية.وشدد البدوي، على أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وهما عصب الحياة بالنسبة للعمال، موضحًا أن اختيار أفضل المرشحين سيساهم بشكل كبير في هذه السياسات، والتي تؤثر بشكل مباشر في حياة العمال.