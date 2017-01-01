ألمانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 206 آلاف حالة

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 206 ألاف و242 حالة، وذلك عقب تسجيل 633 حالة إصابة جديدة.ونقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن المعهد قوله إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9122 حالة، وذلك عقب تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.