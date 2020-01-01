2699 عالقًا مصريًا يغادرون الكويت عبر 16 رحلة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الثلاثاء، مغادرة 2699 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والإسكندرية، وذلك عبر 16 رحلة جوية.وأوضحت "الطيران المدني"، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 6 رحلات على متنهم 1190 راكبا إلى القاهرة، و4 رحلات على متنهم 699 راكبا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنهم 355 راكبا إلى الإسكندرية، و3 رحلات على متنهم 455 راكبا إلى أسيوط.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قد أعلنت أمس الاثنين مغادرة 1830 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، سوهاج، أسيوط، الأقصر، والإسكندرية؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية.