باكستان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى 274 ألفًا و938 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 274 ألفًا و938 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و855 حالة.وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 118 ألفا و824 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 92 ألفًا و73 حالة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و624 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.