مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغم مغناطيسى فى أفغانستان

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الثلاثاء، وذلك جراء انفجار لغم مغناطيسي استهدف سيارة تابعة لشرطة أفغانستان، وفقًا لما أعلنته شرطة العاصمة الأفغانية (كابول) في بيان لها.وقالت الشرطة، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، إن الانفجار وقع الساعة السابعة والربع صباحًا بالتوقيت المحلي لأفغانستان في منطقة "بادام باغ" بالعاصمة كابول، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.