الأنبا بشارة يترأس اجتماعًا لكهنة إيبارشية أبو قرقاص

اجتمع صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك مع كهنة الإيبارشية.بدأ الاجتماع بصلاة الأجبية، أعقبها محاضرة روحية من نيافته بعنوان "الكاهن وواقع الرسالة"، ثم قام صاحب النيافة بانتخاب وتكوين هيكلية مجلس الشورى، كما وضح المستشار القانوني الأب القمص يونان استمالك كيفية الانتخاب.وتمت هيكلية المجلس بعد انتخاب كهنة الإيبارشية للمجلس، وهم: الأب القمص يونان استمالك، والأب القمص إبراهيم شفيق، والأب أرميا ملاك، والأب يوساب أيوب، والأب ميخائيل، والأب ملاك جرجس.ختم نيافة الأنبا بشارة الاجتماع بصلاة الذبيحة الإلهية، وغذاء المحبة.