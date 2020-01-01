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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس اجتماعًا لكهنة إيبارشية أبو قرقاص

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:31 ص
الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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اجتمع صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك مع كهنة الإيبارشية.

بدأ الاجتماع بصلاة الأجبية، أعقبها محاضرة روحية من نيافته بعنوان "الكاهن وواقع الرسالة"، ثم قام صاحب النيافة بانتخاب وتكوين هيكلية مجلس الشورى، كما وضح المستشار القانوني الأب القمص يونان استمالك كيفية الانتخاب.

وتمت هيكلية المجلس بعد انتخاب كهنة الإيبارشية للمجلس، وهم: الأب القمص يونان استمالك، والأب القمص إبراهيم شفيق، والأب أرميا ملاك، والأب يوساب أيوب، والأب ميخائيل، والأب ملاك جرجس.

ختم نيافة الأنبا بشارة الاجتماع بصلاة الذبيحة الإلهية، وغذاء المحبة.

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