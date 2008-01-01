«جونسون» يحض البريطانيين على استخدام الدراجات لمكافحة آثار العزل

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببناء آلاف الأميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية لحض البريطانيين على التحرك والحفاظ على صحتهم بعد أشهر من الإغلاق.ويأتي تعهد جونسون في أعقاب خطة لإجبار المطاعم على وضع عدد السعرات الحرارية إلى جانب كل وجبة على لوائح الطعام، أيضا في إطار الجهد لمكافحة السمنة.وتظهر بيانات الحكومة البريطانية أن وزن ثلثي البالغين في البلاد يتخطى المعدل الصحي والطبيعي.وتقول بعض الدراسات إن فيروس كورونا يعد قاتلًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من سمنة زائدة.وقال جونسون: "من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطًا، نحتاج إلى وجود بنية تحتية صحيحة وإلى التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل بواسطة الدراجات الهوائية".وأضاف: "لهذا حان الوقت للتغيير والمضي قدمًا بأكبر خططنا وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن يشعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية".وكان جونسون قد ابتدع برنامج تشارك الدراجات في لندن خلال توليه رئاسة بلديتها بين عامي 2008 و2016.لكن ما يسمى بـ"دراجات بوريس" بقيت بلا حراك إلى حد بعيد خلال أشهر من الإغلاق تحولت خلالها مساحات كبيرة من وسط لندن الى أمكنة فارغة ولا يزال بعضها كذلك حتى اللحظة.وتجهد الحكومة لتحفيز الناس على الخروج من العزل والانفاق كما في السابق من أجل تعزيز أعمال المتاجر، لكنها مهمة تبدو معقدة مع عدم قدرة بريطانيا على اعادة فتح المدارس.وتظهر استطلاعات الرأي أن البريطانيين باتوا يخشون استخدام وسائل النقل المشترك، وتسير الحافلات والقطارات بمقاعد نصف فارغة صباحا ومساءً.ووفق رؤية جونسون فإنه يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين الى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب الى عملهم.وتعهد جونسون ببناء "آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية الآمنة في المدن والبلدات" كجزء من مشروع بقيمة 2 مليار جنيه استرليني (2،6 مليار دولار) لإحداث "ثورة استخدام الدراجات الهوائية والمشي".كما وعدت الحكومة بتوزيع "قسائم إصلاح الدراجات" بقيمة 50 جنيها للقسيمة الواحدة لمساعدة اصحاب الدراجات على الاهتمام بها.وبلغت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا 45،759 وهي الأعلى في أوروبا.