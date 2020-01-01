«هندسة البرمجيات» يمنح 114 شركة شهادة نموذج استحقاق الجودة

منح مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) إحدى هيئات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة زونج يونوي (كينجادو) تكنولوجي الصينية، قسم بحث وتطوير البرمجيات، شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير للمستوى الثالث، ليرتفع عدد الشركات التي قام المركز بتقييمها إلى 114 شركة.وقال المركز، في بيان صحفي له على الموقع الإلكتروني، إن خبراء المركز يقومون بإجراء خدمات التقييم في مصر والسعودية وسوريا والكويت والإمارات العربية المتحدة والصين وبنغلاديش للوصول إلى المستويان الثاني والثالث من "تكامل نموذج نضوج المقدرة" CMMI للخدمات والتطوير.جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو مؤسسة قومية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تحسين جودة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز كفاءتها ومستوى الابتكار بها لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.ويهدف المركز إلى سد الفجوة بين التكنولوجيات اللازمة للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجيات الحالية.