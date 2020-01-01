رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات البيرو تعلن اختفاء 900 امرأة خلال فترة الإغلاق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:50 ص
اختفاء امرأة
اختفاء امرأة
وكالات
طباعة
أعلنت سلطات البيرو فقدان أكثر مما يزيد عن 900 امرأة وفتاة يخشى أنهن قتلن منذ بدء إجراءات الإغلاق لاحتواء وباء كوفيد-19 في هذا البلد في جبال الأنديز الذي يشكل يعاني من العنف الأسري.

وتقول إليانا ريفولار، مسئولة قسم حقوق المرأة في مكتب وسيط الجمهورية إن وباء كوفيد-19 الذي جمع بين فقدان الوظائف والعزل المنزلي فاقم في غضون ثلاثة أشهر ونصف من مشكلة العنف الأسري التي كانت تعد مروعة في السابق.

وأكدت ريفولار أنه "خلال فترة الحجر الصحي من 16 مارس الى 30 يونيو، تم الإبلاغ عن فقدان 915 امرأة في البيرو" وأضافت أن 70 بالمئة من المفقودات الـ900 هن من القاصرات.

وقبل انتشار وباء كوفيد-19 كان يتم الإبلاغ عن فقدان خمس نساء في البيرو يوميًا، لكن منذ الإغلاق ارتفع العدد إلى ثماني نساء في اليوم.

وأشارت ريفولار إلى أن الوضع في البيرو قاتم بسبب عدم وجود سجل وطني للمفقودين، لذا من الصعب على السلطات تتبع الأزمة.

وقال رئيس مكتب وسيط الجمهورية والتر جيتيريز لإذاعة "آر بي إس" المحلية: "نحن بحاجة إلى معرفة ما حدث لهم".

ولفتت ريفولار الى أنها ستضغط من أجل إنشاء سجل للأشخاص المفقودين، لكن جماعات حقوق المرأة والمنظمات غير الحكومية تقول إنه في كثير من الأحيان ترفض الشرطة التحقيق في قضايا العنف الأسري، أو يتم الاستهزاء بالضحايا أو الادعاء بأن المفقودات غادرن منازلهن طوعا.

لكن هذا لا يخفي حقيقة هذه المشكلة في البيرو وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة مثل الاتجار بالبشر.

وفي يناير احتلت قضية الطالبة الجامعية والناشطة في مجال حقوق المرأة سولسيريت رودريجيز عناوين الصحف الرئيسية، ولكن فقط عندما تم العثور على جثتها بعد ثلاث سنوات من اختفائها.

وقتلت 166 امرأة العام الماضي في البيرو، كما سُجلت نحو 30 ألف مكالمة للإبلاغ عن عنف منزلي.

ولم تسلم البيرو من فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 384 ألف إصابة و18،229 وفاة، وهي تعد ثالث أكبر دولة متضررة بسبب الفيروس في أميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك.

موضوعات متعلقة

خالد العناني: استقبال 26 ألف سائح بشرم الشيخ والغردقة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

«وجده يصرخ فصفعه».. تفاصيل التحقيقات مع أب قتل نجله المعاق ضربا

«هفضل فى عيادتى لحد ما أموت».. رحيل طبيب الغلابة (بروفايل)

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

الروس الجدد.. 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية خلال 6 أشهر

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رابط مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

هكذا احتفى ملتقى الهناجر الثقافى بثورة 23 يوليو (صور)

خالد جلال ناعيا حسن عطية: فقدنا علمًا من أعلام النقد المسرحى

«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»

وزيرة الثقافة تنعى الناقد المسرحى حسن عطية