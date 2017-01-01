فيكتوريا الأسترالية ترصد 384 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الثلاثاء، ست حالات وفاة بفيروس كورونا و384 حالة إصابة جديدة، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 532 إصابة في اليوم السابق.ورصدت الولاية أعلى زيادة يومية في البلاد في الإصابات بفيروس كورونا في اليوم السابق، مما دفع السلطات إلى التحذير من تمديد فترة ستة أسابيع من إجراءات العزل العام في الولاية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.