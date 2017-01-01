الصين تسجل 68 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 68 إصابة جديدةبفيروس كورونا أمس، صعودًا من 61 إصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة، في بيان، أن الإصابات تشمل 57 في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، وست إصابات في إقليم لياونينج، وإصابة واحدة في بكين، وأربع حالات لقادمين من الخارج.كما سجلت الصين 34 حالة دون أعراض، نزولا من 44 حالة في اليوم السابق، وحتى أمس الإثنين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83959 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.