كوريا الجنوبية تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم الثلاثاء.وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة.