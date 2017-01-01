بكين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:21 ص
وكالاتطباعة
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا"، أضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا"، أضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.