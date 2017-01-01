بكين تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن بكين سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا أمس.وحسبما أفادت وكالة أنباء " شينخوا"، أضافت اللجنة أن إحدى الحالتين مرتبطة بتفشي المرض في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق البلاد وكانت الحالة الثانية لشخص قادم من الخارج.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.