أكثر من 57 ألف إصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 57.039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز.وأفادت الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها أن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الاول جراء الفيروس في العالم، بلغت 4،286،663 بالاجمال.أما حصيلة الوفيات الاجمالية فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.وحتى الأحد تجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الاصابات ال70 ألفا في اليوم الواحد.وتجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة أربعة أيام متتالية نهاية الاسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الاخيرة التي سجلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.وقد يكون الانخفاض الطفيف يومي الأحد والاثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.