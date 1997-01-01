ترامب يرشح ضابطًا مثيرًا للجدل كسفير لدى ألمانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح ضابط متقاعد يُعرف بمعارضته الصريحة لنشر قوات أميركية خارج الحدود من أجل تولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، الحليفة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتي يسعى ترامب لسحب قواته منها.وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، ترشيح ترامب للكولونيل المتقاعد دوجلاس ماكجريجور لهذا المنصب، وهو غالبا ما يظهر كمعلق على قناة "فوكس" نيوز وله مؤلفات حول تاريخ ألمانيا العسكري.ويحتاج هذا التعيين اإلى مصادقة مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه حزب ترامب الجمهوري بالغالبية، ولكن الوقت أمامه ضيق للعمل مع اقتراب انتخابات نوفمبر الرئاسية وانشغال المشرّعين حاليا بالتركيز على وباء كوفيد-19.وفي حال المصادقة على تعيينه، سيخلف ماكريجور السفير ريتشارد جرينيل المثير بدوره للجدل والذي استفز ألمانيا بتصريحات غير معهودة من سفير، منها تعهده دعم اليمينيين والمعادين للمؤسسة السياسية في أوروبا.وماكجريجور الذي يحمل شهادة دكتوراه باحث في العلاقة بين ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفياتي، وقد أثار كتابه "حلّ الكتائب" الصادر عام 1997 ضجة كبيرة بعد أن دعا فيه الى إعادة تنظيم الجيش الأمريكي.