«ساعة الفجر متتعوضش».. الصيد والطيارات ملاذ المواطنين على كوبرى المنيل

على ضفاف نهر النيل الممزوجة بنسائم الفجر الرطبة، حاوطهم الهدوء من جميع الاتجاهات لم يحركه سوى أصوات الموج الخفيفة وبعض حركة المارة، سواء بصنارة الصيد، أو الطائرات الورقية.في ساعات الفجر من كل يوم على كوبري المنيل يجتمع بعض المواطنين من مختلف الفئات، كل منهم يحمل هواية خاصة قرر أن يتخذ كوبري المنيل منصة له لممارستها، واختاروا الساعات الأولى من الفجر كتوقيت مثالي للتسلية والترفيه عن أنفسهم.على أحد جانبي الكوبري يجلس بعض الأشخاص حاملين صنارات الصيد وبجاورهم بعض الأدوات اللازمة، شاردين بأنظارهم نحو النيل متجهين بسواعدهم مع حركة الصنارة في انتظار أن تجلب لهم أسماك، ومن الممكن أن تستمر تلك الجلسة لحين شروق الشمس أو لحين الانتهاء من الصيد.وعلى الجانب الآخر من الكوبري بعض الشباب القادمين بطائراتهم الورقية آملين في أن تحلق سماء المنيل مع ساعات الفجر الأولى لحين شروق الشمس أيضًا.