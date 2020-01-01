نيوزيلندا تعلق تسليم المطلوبين مع هونج كونج

أعلن وزير الخارجية في نيوزيلندا وينستون بيترس، تعليق بلاده العمل بالاتفاقية لتبادل المطلوبين للعدالة مع هونج كونج في أعقاب تطبيق قانون الأمن الصيني في المدينة الذاتية الحكم.وقال بيترس، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "نيوزيلندا لم تعد على ثقة بنظام العدل الجنائي في هونج كونج لأنها ليست مستقلة عن الصين إلى الحد الكافي".وأضاف الوزير أن بلاده ستعيد النظر في قرارها في حال التزمت الصين بمبدأ "دولة واحدة ونظامين" في ما يتعلق بهونج كونج.وكانت الصين قد قررت، في وقت سابق من الشهر الجاري، تطبيق قانونها الأمني في هونج كونج، الذي يسمح بمحاكمة المتهمين من هونج كونج خارج المدينة.واعتبر عدد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، أن هذا القرار "يقوض" الحكم الذاتي لهونج كونج، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.