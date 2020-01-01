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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعافى رئيسة بوليفيا من كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:37 ص
جانين آنييز
جانين آنييز
وكالات
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أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز شفاءها من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وشكرت الرئيسة مؤيديها مؤكدة عودتها إلى العمل بشكل طبيعي، والتي كانت قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري، وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن بوليفيا سجلت 69429 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 2538 حالة وفاة، واضطرت سلطات البلاد تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل إلى أكتوبر بسبب الوباء.

يذكر أن الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه، حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن أمس الثلاثاء عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد، للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.

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