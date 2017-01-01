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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محامو المديرة المالية لـ«هواوى» يطالبون بنشر وثائق غير منقحة للاستخبارات الكندية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:36 ص
مينغ وانتشو
مينغ وانتشو
وكالات
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طلب محامو مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات، نشر وثائق للاستخبارات الكندية غير خاضعة للرقابة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المحامون إن هذه الخطوة ستكشف وجود مؤامرة لمكتب التحقيقات الفدرالي وكندا هدفها "الإيقاع" بموكلتهم.

وأوقفت مينج، ابنة مؤسس مجموعة "هواوي" في نهاية العام 2018 في مطار فانكوفر بناء على مذكرة توقيف أميركية، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.

وتتهم واشنطن المديرة الصينية البالغة 48 عاما بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وهي تخوض نزاعا قضائيا ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وخلال مثولها أمام محكمة فدرالية في أوتاوا في جلسة محاكمة عبر الفيديو، طالب محامو مينج نشر النسخ الكاملة من وثائق عدة خضعت للتعديل قبل التوقيف وبعده، علما أن الوثائق نشرت منقحة.

والإثنين قال المحامي سكوت فنتون، العضو في فريق الدفاع عن مينج، إن عناصر في الجمارك الكندية استجوبوا موكلته على مدى ثلاث ساعات في مطار فانكوفر من دون إبلاغها بالتهم الموجهة إليها قبل توقيفها رسميا.

وتابع المحامي أن هذا الأمر شكّل انتهاكا لحقوقها ومبررا لوقف عملية الترحيل. وأضاف أن موكلته "لم تبلّغ أبدا بالأسباب التي استدعت توقيفها"، مضيفا "في الواقع تعرضت للتضليل والخداع".

وعارض محامي النائب العام الكندي روبرت فراتر نشر الوثائق بدون تعديل نافيا وجود أي مؤامرة مع مكتب التحقيقات الفدرالي، ووصف الاتهامات بأنها "استنتاجات من نسج الخيال".

وبعد أيام قليلة من توقيف مينج في فانكوفر، أوقفت السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج ومواطنه المستشار مايكل سبافور، ووجّهت إليهما لاحقا تهمة التجسس.

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