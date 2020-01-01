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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. 4973 إصابة و342 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:23 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية في بيانات جديدة،عن تسجيل 4973 إصابة و342 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4973، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 395489.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 342 حالات، ليبلغ نقطة 44022.

وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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