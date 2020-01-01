«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»

بدأ الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، حلقة نقاشية حول كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث" باكورة إصدار سلسلة "ذاكرة المدينة" التى أطلقها الجهاز، عبر برنامج "زووم" الإلكترونى.وتحدث فى الحلقة النقاشية كل من المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبدالفتاح، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس فريق العمل، والدكتور حاتم الطويل، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمرانى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة إيمان عامر، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور إسلام عبد القدوس عضو فريق البحث، وأدار الندوة الإعلامى الكبير الدكتور جمال الشاعر الذي وصف دور الجهاز بأنه يصالح البشر على الحجر وأثنى على الكتاب الذي يعد تأريخًا وتأصيلًا لحي الزمالك الأرستقراطي.وقال المهندس محمد أبو سعدة إن كتاب "جزيرة الزمالك" هو باكورة سلسلة الكتب التى سوف يصدرها الجهاز ضمن رؤية الحفاظ على الأماكن والمبانى ذات القيمة، مضيفا أن الجهاز وضع تشريعات وشروط حماية للمبانى التراثية التي أعد لها أرشيف قومي على مستوى الجمهورية، سواء فى مصر الجديدة أو فى جاردن سيتى أو فى القاهرة الخديوية والفاطمية وفى الإسكندرية وفى منطقة بور فؤاد والمعادي من أجل التعريف بالنسيج العمرانى لهذه المناطق من أجل المحافظة عليهم.وأوضح رئيس الجهاز أنه من المعروف أن التشريعات وشروط الحماية تحتاج إلى وعى من المجتمع لذلك قمنا بتقديم أول إصدراتنا عن الزمالك للتعريف بالمنطقة ولماذا تم اختيارها وكيف تكونت، ومن هنا يدرك المجتمع أهميتها ويعمل على حمايتها.وتابع أبو سعدة، أن الجهاز يسعى لإصدار الكتاب الثاني من سلسلة "ذاكرة المدينة" عن منطقة جاردن سيتى، ومن ثم القاهرة التاريخية ومنطقة مصر الجديدة، مضيفا أن ضمن سلسلة ذاكرة المدينة، مشروع "حكاية شارع" الذى يقوم بالتعريف بأسماء الشخصيات التاريخية التى تحمل الشوارع أسماءها وأيضا مشروع "عاش هنا" الذي أحدث صدى واسعًا، حيث إنه يقوم بتخليد أسماء الشخصيات التى أثرت في جميع مناحى الحياة المصرية.وأوضح الدكتور حسام الدين إسماعيل التسلسل التاريخي الذي تناوله الكتاب لهذا الحي منذ نشأته ولكل الحقب السياسية والاجتماعية التي مر بها الحى وكيف أثر هذا التنوع على التدرج العمراني بالحي، والمدارس المعمارية المختلفة بدءًا من الأوروبية بكل أشكالها وتماذج العمارة الإسلامية الحديثة بها، وهو ما عرض له الدكتور إسلام محمد أحمد عبد القدوس من فريق البحث، كما عرض أيضا لأهم المحطات المعمارية التي مرت على حي الزمالك وأهم المعماريين الذين تركوا بصماتهم على الحي.وأشارت الدكتورة دليلة الكرداني التنوع الديمرجرافي لحى الزمالك من خلال هذا الكتاب الذي وصفته بالقيّم، ومن أهم إنجازات الجهاز في الحفاظ على ذاكرة المدينة، وعرضت أيضا لأهم القصور والكباري من حيث العمران وربطها لحي الزمالك وإحياء القاهرة، بالإضافة إلى الفراغ العام بهذا الحى.وعرض الدكتور حاتم الطويل الرسائل التي ضمها الكتاب في كيفية الحفاظ على الهوية التراثية لحي الزمالك ومبانيه وسكانة بدءا من الإنجليز مرورا بقصر سراي الزمالك، والسفارات التي تقطن الحي الآن، ونعومة الكتابة والشكل الفني لإخراج الكتاب وسهولة الكتاب في اطلاق رسائل واضحة تستهدف القارئ مباشرة، مثنيا على مشروعي حكاية شارع وعاش هنا اللذان اطلقهما الجهاز باعتبارهما أدوات فاعلة في الحفاظ علي ذاكرة المدينة.فيما عرضت الدكتورة إيمان عامر كيفية تأثر هذا الحي بوجود الإنجليز في مصر ومن قبلهم الحملة الفرنسية وتعاقب الأسرة العلوية على حكم مصر وأثر هذا على شكل العمران في مصر وتحديدا حي الزمالك وبلورة دور الجهاز في حماية الهوية العمرانية المصرية، وقد تابعت حلقة النقاش العديد من المهتمين بالحفاظ علي التراث المعماري المصري.