رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. وأمطار بهذه المناطق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 ص
طقس حار
طقس حار
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.

كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلًا على كليهما.

وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 36 24
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 32 21
سيوة 38 22
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 36 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 36 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 22
نويبع 38 30
طابا 36 28
كاترين 37 22
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 39 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
إدفو 43 28
أبوسمبل 43 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 39 27
أبورماد 39 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 28

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: الرجال الأعلى دخلًا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

اكتشاف إنزيم يمنح كورونا القدرة على الانتشار ونقل العدوى

لقاح «فايزر وبيونتك» يدخل المرحلة النهائية لعلاج كورونا

نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

هكذا احتفى ملتقى الهناجر الثقافى بثورة 23 يوليو (صور)

خالد جلال ناعيا حسن عطية: فقدنا علمًا من أعلام النقد المسرحى

«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»

وزيرة الثقافة تنعى الناقد المسرحى حسن عطية