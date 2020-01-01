«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. وأمطار بهذه المناطق
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:00 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلًا على كليهما.
وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 36 24
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 32 21
سيوة 38 22
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 36 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 36 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 22
نويبع 38 30
طابا 36 28
كاترين 37 22
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 39 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
إدفو 43 28
أبوسمبل 43 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 39 27
أبورماد 39 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 28
كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلًا على كليهما.
وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 36 24
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 25
مطروح 30 22
السلوم 32 21
سيوة 38 22
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 36 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 36 23
العريش 33 22
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 22
نويبع 38 30
طابا 36 28
كاترين 37 22
الطور 35 26
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 39 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 44 28
أسوان 45 29
إدفو 43 28
أبوسمبل 43 28
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 39 27
أبورماد 39 28
حلايب 35 30
رأس حدربة 36 28