«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارًا.. وأمطار بهذه المناطق

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفًا ليلًا، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معتدل ليلًا على كليهما.وتكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 36 24الإسكندرية 31 25وادي النطرون 36 24طنطا 36 24شبين الكوم 36 25دمنهور 34 24بلطيم 31 25مطروح 30 22السلوم 32 21سيوة 38 22بورسعيد 31 25دمياط 30 25الزقازيق 36 24المنصورة 36 24الإسماعيلية 38 22السويس 36 23العريش 33 22رفح 32 23رأس سدر 37 25نخل 37 22نويبع 38 30طابا 36 28كاترين 37 22الطور 35 26شرم الشيخ 39 30الغردقة 38 29مرسى علم 37 28الفيوم 39 24بني سويف 39 24المنيا 39 24أسيوط 40 25سوهاج 41 26قنا 44 27الأقصر 44 28أسوان 45 29إدفو 43 28أبوسمبل 43 28الوادي الجديد 42 26شلاتين 39 27أبورماد 39 28حلايب 35 30رأس حدربة 36 28