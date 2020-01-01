وزيرة الثقافة تنعى الناقد المسرحى حسن عطية

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات، والقطاعات، الناقد المسرحى الكبير الدكتور حسن عطية، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، الذي توفي مساء الإثنين بعد صراع مع المرض.وقالت عبدالدايم، في تصريح لها، إن الراحل شارك بقوة فى الحفاظ على المكانة المميزة للمسرح المصرى على المستويين الأكاديمي والعملي، حيث عمل طوال مشواره الممتد على إعداد أجيال من المسرحيين فى مصر والوطن العربى، كما ترك بصمات بارزة على المهرجان القومى للمسرح أثناء توليه رئاسته وجميع المحافل التى شارك بها.وأشارت إلى مؤلفاته المتعددة التى تناولت الكثير من الجوانب المتخصصة والتى ستبقى مراجع أساسية للدارسين والمهتمين بفنون المسرح.يذكر أن الدكتور حسن عطية، أستاذ نظريات الدراما والنقد بأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية والمعهد العالى للفنون الشعبية ورئيس قسم التنشيط الثقافي بأكاديمية الفنون، عمل رئيسًا لتحرير مجلة الفن المعاصر، والناقد المسرحي لمجلة الكواكب، ورئيس الجمعية العربية لنقاد المسرح السابق، ورئيس جمعية نقاد السينما المصريين الأسبق.كما نال عضوية الكثير من المؤسسات المتخصصة منها المجالس واللجان العلمية فى حقول المسرح والسينما والتليفزيون، واتحاد الكتاب ونقابة المهن التمثيلية، وحاصل على دكتوراه فلسفة الفنون عن المنهجية السوسيولوجية في النقد من كلية الفلسفة والآداب جامعة الأوتونوما بمدريد (إسبانيا)، وأشرف على وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بأكاديمية الفنون والجامعات المصرية والعربية.وشارك "عطية" فى العديد من الملتقيات والمهرجانات والمؤتمرات الدولية المسرحية والسينمائية والأدبية فى مصر والوطن العربى وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وترجم وراجع العديد من النصوص والكتب المترجمة عن الإسبانية وقدم أكثر من كتاب لمبدع مصري وعربي فى مجالات القصة والرواية والمسرح والسينما كما قدم للعديد من أعمال كتاب ونقاد المسرح فى مصر وعمان والعراق.كما نشر العديد من الكتب الخاصة بالمسرح والسينما والفنون الشعبية منها "الثابت والمتغير.. دراسات في المسرح والتراث"، "فضاءات مسرحية"، "سناء جميل.. زهرة صبار قمرية"، "الرومانسية.. يوتوبيا السينما المصرية"، نجيب محفوظ في السينما المكسيكية وغيرها.