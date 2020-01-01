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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و614 وفاة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:56 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 23384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ أمس الإثنين مليونين و442 ألفا و375 حالة، وحصيلة الوفيات 87618 حالة.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر بؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ4 ملايين من أصل أكثر من 16 مليون إصابة عالميًا.

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