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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا

المحرصاوى يشيد بجهود «إيناكتس الأزهر» لفوزه بالمركز الأول

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:27 ص
إيناكتس الأزهر
إيناكتس الأزهر
أميرة العناني
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"كلما زاد حبك وانتماؤك إلى مؤسسة الأزهر الشريف فإنك ستجد عطاء الله - عز وجل - لك والله يجزل العطاء"، بهذه الكلمات استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أبناءه وبناته من طلاب الجامعة وطالباتها ضمن فريق "إيناكتس الأزهر"، الحاصلين على المركز الأول في مجال ريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأوضح رئيس الجامعة، حسب بيان له، أنه ليس المقصود بالنجاح الوصول إلى القمة، لكن النجاح الحقيقي هو كيف تحافظ على بقائك ناجحًا وتستمر في القمة، معربًا عن سعادته الغامرة بتفوق أبنائه وبناته، راجيًا لهم دوام التميز والتفوق وتصدرهم القمة، حيث المكانة اللائقة بأبناء الأزهر الشريف.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، بجهود فريق "إيناكتس الأزهر"، الذي قام بتمثيل مشرف للجامعة في مسابقة ريادة الأعمال، وحصل على المركز الأول على مستوى 56 جامعة مصرية حكومية وخاصة، مؤكدًا أنه يفتخر ويعتز بأبنائه من طلاب الجامعة وطالباتها الذين يرفعون اسم الأزهر عاليًا في شتى المحافل والفعاليات المختلفة محليًّا ودوليًّا.

كما ثمن الإنجاز العلمي الكبير الذي حققه فريق الأزهر عن طريق استخدام الـ Nano Particles من الشيتوزان - أحد مستخرجات القشر - في تصميم ماسك يعادل كفاءة الـN95 ويمكن إعادة استخدامه لمدة شهر، لحماية أطقم العزل الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأوضح أن فريق جامعة الأزهر فاز بالمنافسة ولقب بطل مصر، وستمثل الجامعة مصر في كأس العالم القادم للإبداع الريادي عن مشروعها Chito-Shrimp والذي استطاعت من خلاله تغيير حياة أكثر من 500 أسرة من صيادي بحيرة قارون بقرية شكشوك بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بعدما استطاع فريق إيناكتس الأزهر تحويل نفايات قشر الجمبري إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية (توابل - سماد زراعي طبيعي - فلاتر للشرب) وأسسوا آليات استزراع الجمبري من خلال عمل أكثر من مزرعة للصيادين؛ للمحافظة على السلالة.

جدير بالذكر أن مسابقة "إيناكتس" الإقليمية تعقد على مستوى الجمهورية سنويًّا بمشاركة 56 جامعة حكومية وخاصة من جامعات مصر في مجال ريادة الأعمال المجتمعية والتمكين المجتمعي ومهارات البيزنس، وتتنافس الجامعات في تصفيات متتالية للوصول إلى أفضل 5 جامعات على مستوى مصر يتنافسون للفوز بلقب بطل إيناكتس مصر، والذي يمثل مصر بمنافسات كأس العالم المقام في 5 سبتمبر المقبل.

وتعتمد المسابقة على آليات التمكين المجتمعي والقدرة على تطبيق مهارات "البيزنس" على أرض الواقع وخلق سلسلة إمداد بين الأكاديميين ورجال الأعمال والطلاب لتنفيذ مشاريع ريادية تهدف إلى تنمية المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب والطالبات أعضاء فريق إيناكتس الأزهر وتسليمهم شهادات تقدير، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة بنات جامعة الازهر بأسيوط، والمشرف الأكاديمي على فريق إيناكتس الأزهر، والدكتور محمود مبروك، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ومدير عام مستشفى الزهراء الجامعي الأسبق.

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