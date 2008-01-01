رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكسفام: أغنياء أمريكا اللاتينية ازدادوا ثراءً أثناء الجائحة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:52 ص
ثراءً
ثراءً
وكالات
طباعة
ذكرت منظمة أوكسفام، ومقرها بريطانيا، إن ثروات مليارديرات أمريكا اللاتينية البالغ عددهم 73 شخصًا، ارتفعت بمقدار 48.2 مليار دولار، منذ بداية الجائحة، بينما يزداد الفقر سريعا في المنطقة.

وقال تشيما فيرا، المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة: "في حين كان الإغلاق يُطبق على كل شخص آخر في محاولة للبقاء وسط العيش في خوف من الإصابة بالمرض، ضاعف مليارديرات أمريكا اللاتينية من ثرواتهم وامتيازاتهم بما يزيد على 413 مليون دولار لكل منهم وكل يوم للجائحة حتى الآن".

وزاد مليارديرات البرازيل البالغ عددهم 42 شخصا، من صافي ثروتهم مجتمعة إلى 157.1 مليار دولار في يوليو من 123.1 مليار دولار في مارس، في حين شهد أغنى سبعة أشخاص في تشيلي زيادة ثرواتهم مجتمعة بنسبة 27% إلى 26.7 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وقالت المنظمة الخيرية إن حكومات أمريكا اللاتينية تفرض ضرائب غير كافية على أغنى الأفراد والشركات.

وحسب التقرير، ستخسر المنطقة 113.4 مليار دولار من العوائد الضريبية هذا العام، ما يعادل 59% من إنفاقها على الصحة العامة.

وقال فيرا: "لم يكن على أصحاب المليارات أن يقلقوا أبدا بشأن طردهم بسبب عدم دفع إيجارهم أو الاضطرار إلى إخبار أطفالهم بأنه ليس هناك ما يأكلونه اليوم".

وأضاف: "بدلا من ذلك استثمروا في المزيد من الاسهم والسندات والذهب والعقارات مثلما فعلوا بعد الازمة الاقتصادية العالمية لعامي 2008 و2011"

وفي المقابل، تقول أوكسفام إن نحو 52 مليون شخص آخرين قد يطالهم الفقر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نتيجة للجائحة.

موضوعات متعلقة

«وجده يصرخ فصفعه».. تفاصيل التحقيقات مع أب قتل نجله المعاق ضربا

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

الروس الجدد.. 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية خلال 6 أشهر

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رابط مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

هكذا احتفى ملتقى الهناجر الثقافى بثورة 23 يوليو (صور)

خالد جلال ناعيا حسن عطية: فقدنا علمًا من أعلام النقد المسرحى

«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»

وزيرة الثقافة تنعى الناقد المسرحى حسن عطية