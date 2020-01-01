الهند.. نتائج مشجعة للقاح مضاد لكورونا

أفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية بأن نتائج التجارب الأولية للقاح "كوفاكسين" المضاد لفيروس كورونا المستجد "مشجعة".وتعمل على تطوير اللقاح الهندي شركة "بهرات بيوتيك إنديا" بالتعاون مع المعهد الوطني للفيروسات في الهند التابع للمجلس الهندي للأبحاث الطبية.وقالت الباحثة الرئيسية في فريق تجربة اللقاح، الدكتورة سافيتا فيرما، إن 6 أشخاص قد تم بالفعل إعطاؤهم اللقاح في الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الاختبارات. وأضافت: "تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى من تجربة اللقاح كوفاكسين، وتم إعطاء اللقاح لـ 50 شخصا في جميع أنحاء الهند وكانت النتائج مشجعة".وستشمل المرحلة الثانية حوالي 750 متطوعا في 12 موقعا اختارها المجلس الهندي للأبحاث الطبية.