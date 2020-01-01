المغرب.. إغلاق مفاجئ لـ8 مدن بسبب كورونا

تسبب الإغلاق المفاجئ لثماني مدن مغربية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بارتباك وفوضى على الطرق ومحطات المسافرين، تزامنا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المرتقب في يوم الجمعة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن قرار الإغلاق قبل نحو خمس ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ، ما أربك حركة المسافرين مع تسجيل حوادث سير.ويشمل القرار مدنا كبرى كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة السياحية مراكش وطنجة وفاس، ومدنا أخرى متوسطة هي: مكناس وسطات وبرشيد وتطوان.وأظهرت صور بثتها مواقع إخبارية محلية انقطاع حركة السير صباح الإثنين على الطريق الجبلية بين مراكش ووارزازات، بسبب تكدس السيارات.وعزت السلطات قرار الإغلاق المفاجئ إلى "الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات" بفيروس كورونا المستجد، و"نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم".