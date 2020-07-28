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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-7-2020

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:10 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-7-2020، مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، حيث وصل صرف الريال السعودي اليوم إلى 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

عالميًا، شهدت تعاملات البورصة لدى المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا طفيفًا، خلال ختام جلسة تعاملاتها أمس الإثنين، وذلك بعد ارتفاع قطاع البنوك، وصعد عقب إعلان 4 من البنوك نتائج أعمالها للربع الثاني من العام.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في عدد من البنوك المصرية العاملة


وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الريال 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

و في بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق السعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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