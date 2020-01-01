«الأوقاف» ترد على مزاعم وضوء «جمعة» مرة واحدة يوميًا

نفى المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، ما ادعته جماعات الكذب والضلال من خلال كتائبها الإلكترونية على وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من أنه لا يتوضأ إلا مرة واحدة في اليوم ترشيدًا للمياه.وأكدت المركز، في بيان له، أن ما تدعيه تلك الصفحات والجماعات المشبوهة والموتورة هو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة.وتساءل المركز مستنكرا كيف لوزير الأوقاف الذي يؤكد في جميع أحاديثه أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جار، انطلاقا من سنة نبينا (صلى الله عليه وسلم).واختتم المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف بيانه موضحا أن ترديد ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء، ورب العالمين (عز وجل) يقول في كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".