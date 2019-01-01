رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى يتلقى تقريرا حول حقوق الإنسان فى بلاده خلال عام 2019

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:36 ص
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
أ ش أ
طباعة
استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إنه "استقبل الرئيس عبد المجيد تبون مساء اليوم بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، عملا بالمادة 199 من الدستور".

من جانبه، قال لزهاري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون: "وجدت لدى رئيس الجمهورية تشبعا كبيرا بثقافة حقوق المواطن وأن المهمة الأولى للدولة في كل سياستها هي الحفاظ على هذه الحقوق".

وأضاف: "لاحظنا وجود إرادة سياسية قوية من أجل التمسك بحقوق الإنسان وتجسيدها سيما منها حرية التعبير واستقلالية القضاء وحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي في إطار القوانين وبما يحافظ على أركان الدولة".

وأوضح أن التقرير تناول أساسا الحراك الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد.

وشدد على ضرورة إرجاع الثقة للشعب الذي أكد على تجسيد حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الحلم الأساسي لبيان ثورة أول نوفمبر 1954.

موضوعات متعلقة

«هفضل فى عيادتى لحد ما أموت».. رحيل طبيب الغلابة (بروفايل)

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

19 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسيًا بـ865 جنيهًا

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

وفاة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

إنفوجراف

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

نجمة «صراع العروش» صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يرزقان بأول مولود لهما

الروس الجدد.. 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية خلال 6 أشهر

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رابط مبادرة ميغلاش عليك لدعم المستهلك خصم 200 جنيه لبطاقة التموين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

هكذا احتفى ملتقى الهناجر الثقافى بثورة 23 يوليو (صور)

خالد جلال ناعيا حسن عطية: فقدنا علمًا من أعلام النقد المسرحى

«التنسيق الحضارى» يناقش كتاب «جزيرة الزمالك»

وزيرة الثقافة تنعى الناقد المسرحى حسن عطية