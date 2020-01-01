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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد اقتراب جرام الذهب من الألف.. هل يرتفع أكثر؟ أستاذ تمويل يجيب

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:29 ص
الذهب
الذهب
أحلام عبدالرحمن
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قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن السوق المصري يشهد زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهب بنسبة 20 ٪، مشيرا إلى أن التوجه العام في العالم هو الاستثمار في الذهب لأنه يعتبر ملاذا آمنا.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأزمة الأمريكية الصينية مسيطرة في العالم، ودفعت أشهر دول في العالم إلى الاستثمار في الذهب لأن أسواق العملات بها تراجع في سعر الدولار، منوها إلى أن الجنيه حافظ على قوته أمام الدولار رغم جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك تأثير على سوق البترول وأقصى سعر له 50 دولارا للبرميل؛ لذا الوعاء الاستثماري في الذهب الأكثر أمنا، لكن في النهاية نقدم رؤية، ونصنع القرار لكن من يتحمل المخاطر الخاصة بالاستثمار في الذهب هو صاحب قرار الاستمرار من عدمه.

وارتفعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 جنيهات، عقب ارتفاع سابق بقيمة 17 جنيها، ليصبح إجمالى ارتفاع سعر الذهب 22 جنيها للجرام حتى الآن، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 870 جنيها للجرام لأول مرة فى التاريخ، وعيار 24 بقيمة 994.25 جنيه للجرام، وكذلك ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 1942 دولار وهو أعلى مستوى له عالميا.

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