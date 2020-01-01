محافظ الغربية: غلق وتشميع كافيهات ومحلات بطنطا

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، غلق وتشميع 2 محل و5 كافيهات ورفع إشغالات كافيهات لتعديها على حرم الطريق العام بمدينة طنطا، ومخالفتها كل القواعد والقوانين التي تنظم الشارع.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، مساء أمس الإثنين، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة طنطا.وأصدر محافظ الغربية، تعليماته لرئيسي حي أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع أولًا بأول، حفاظًا على صحة المواطنين، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، وإصلاح كافة عواميد الإنارة العامة والاهتمام بإضاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.