موعد امتحان قدرات إعلام وما قد يتضمنه

تعليمات اختبارات القدرات بكلية الإعلام:





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8-8-2020 حتى يوم الخميس الموافق 20-8-2020، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني ويسجل رغباته في أداء امتحان القدرات للإعلام ويحصل على بيان مطبوع بذلك يحدد مكتب التنسيق فيه المكان والموعد.- يحضر الطالب بالبيان المطبوع إلى كلية الإعلام ويحصل على إذن دفع بمبلغ 400 جنيه يدفع عن طريق مكاتب فوري بالجامعة وخارجها.- يقدم الطالب إيصال السداد للمسئول المالي والإداري بالكلية وبناء عليه يتم تسليمه رقم جلوس بالاسم والمكان والموعد.- يحضر الطالب من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحًا بالكلية لتحديد موعد الاختبار ومعه قسيمة السداد.- يدخل الطالب الامتحان والذي عبارة عن 100 سؤال موزع كالتالي:- معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية 30 درجة.- معلومات ومهارات إعلامية 40 درجة.- معلومات لغوية "إنجليزي وعربى" 30 درجة.- يتم الاختبار على ورقة إجابة شيت بها الـ100 سؤال منهم 55 سؤالًا اختياريًا و45 سؤالًا صح وخطأ، ويظلل الطالب الاختيارات بالقلم الرصاص بورقة الإجابة ويسلم ورقتي الإجابة والأسئلة معًا.- لا يسمح الدخول بالهاتف المحمول نهائيَا.- مدة الاختبار ساعة ونصف.