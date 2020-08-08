موعد امتحان قدرات إعلام وما قد يتضمنه
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:55 ص
إسراء جمالطباعة
يقدم «الدستور» موعد امتحان قدرات إعلام وما قد يتضمنه، حيث تبدأ امتحانات القدرات بكليات الإعلام لطلاب الثانوية العامة هذا العام للراغبين فى الالتحاق.
موعد امتحان قدرات إعلام وما قد يتضمنه
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الموعد وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8-8-2020 حتى يوم الخميس الموافق 20-8-2020، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
- يحضر الطالب بالبيان المطبوع إلى كلية الإعلام ويحصل على إذن دفع بمبلغ 400 جنيه يدفع عن طريق مكاتب فوري بالجامعة وخارجها.
- يقدم الطالب إيصال السداد للمسئول المالي والإداري بالكلية وبناء عليه يتم تسليمه رقم جلوس بالاسم والمكان والموعد.
- يحضر الطالب من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحًا بالكلية لتحديد موعد الاختبار ومعه قسيمة السداد.
- يدخل الطالب الامتحان والذي عبارة عن 100 سؤال موزع كالتالي:
- معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية 30 درجة.
- معلومات ومهارات إعلامية 40 درجة.
- معلومات لغوية "إنجليزي وعربى" 30 درجة.
- يتم الاختبار على ورقة إجابة شيت بها الـ100 سؤال منهم 55 سؤالًا اختياريًا و45 سؤالًا صح وخطأ، ويظلل الطالب الاختيارات بالقلم الرصاص بورقة الإجابة ويسلم ورقتي الإجابة والأسئلة معًا.
- لا يسمح الدخول بالهاتف المحمول نهائيَا.
- مدة الاختبار ساعة ونصف.
تعليمات اختبارات القدرات بكلية الإعلام:
يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني ويسجل رغباته في أداء امتحان القدرات للإعلام ويحصل على بيان مطبوع بذلك يحدد مكتب التنسيق فيه المكان والموعد.
- يحضر الطالب بالبيان المطبوع إلى كلية الإعلام ويحصل على إذن دفع بمبلغ 400 جنيه يدفع عن طريق مكاتب فوري بالجامعة وخارجها.
- يقدم الطالب إيصال السداد للمسئول المالي والإداري بالكلية وبناء عليه يتم تسليمه رقم جلوس بالاسم والمكان والموعد.
- يحضر الطالب من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحًا بالكلية لتحديد موعد الاختبار ومعه قسيمة السداد.
- يدخل الطالب الامتحان والذي عبارة عن 100 سؤال موزع كالتالي:
- معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية 30 درجة.
- معلومات ومهارات إعلامية 40 درجة.
- معلومات لغوية "إنجليزي وعربى" 30 درجة.
- يتم الاختبار على ورقة إجابة شيت بها الـ100 سؤال منهم 55 سؤالًا اختياريًا و45 سؤالًا صح وخطأ، ويظلل الطالب الاختيارات بالقلم الرصاص بورقة الإجابة ويسلم ورقتي الإجابة والأسئلة معًا.
- لا يسمح الدخول بالهاتف المحمول نهائيَا.
- مدة الاختبار ساعة ونصف.