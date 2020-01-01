«حجازى»: إعلان موعد نتيجة الثانوية عقب العيد

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لم تقرر حتى الآن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.وأكد رئيس عام الامتحانات، في تصريحات خاصة، أنه فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إعلان موعد اعتماد النتيجة.وكان رئيس عام الامتحان وجه رؤساء القطاعات، الأربعة، بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات فى بعض المواد باللجان التابعة للكنترول، وذلك طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان.كما وجه حجازي، بسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية، مؤكدًا أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي.ومن المقرر أن تحدد كنترولات التصحيح، أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية غدا.