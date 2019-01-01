سفيرنا في لندن: تعاقدنا مع دار محاماة لمقاضاة «كريستيز»

علّق طارق عادل، السفير المصري في لندن، على أزمة بيع رأس توت عنخ آمون الذي بيع في يوليو من 2019، قائلًا إنه بمجرد علم السفارة بعملية البيع من قبل وزارة الآثار تم التحرك الفوري لإيقاف المزاد؛ لأنها خرجت بطريقة غير مشروعة من مصر.وأضاف عادل، في لقاء مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، في حلقة خاصة تم تصويرها بالعاصمة لندن، إن السفارة قامت بالتواصل مع إدارة صالة العرض "كريستيز" ومع السلطات البريطانية سواء بالاتصال المباشر أو مراسلات رسمية إلا أن الجهود لم تثمر عن إيقاف عملية البيع.وأوضح أن جهودًا حثيثة ومرنة طلبت فيها السفارة إرجاء المزاد لكن لم تحدث استجابة: "رغم فشلنا في إيقاف عملية البيع، وحتى السلطات البريطانية وفقا لقوانينها لم تستطع منع المواد، تشاورنا مع وزارة الآثار المصرية، وتمت الموافقة على رفع قضية عبر دار محاماة ضد دار كريستيز كمحاولة لاسترداد قطعة توت عنخ آمون، أو أي قطع أخرى أو على الأقل منع تصدير هذه القطع مرة أخرى للخارج".