محافظ الدقهلية يقرر إغلاق مركزًا صحيًا مخالفًا لعلاج الإدمان

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إغلاق مركزًا للصحة النفسية وعلاج الإدمان بكفر البرامون التابع لمركز المنصورة، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت الطبية المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين، وتؤثر سلبًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها.وأكد الدكتور أيمن مختار على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.وجاء ذلك بناءً على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والذي يبين إدارة المركز المذكور بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالمنشآت الطبية.