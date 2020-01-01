عمرو أديب يتغيّب عن mbc مصر لمدة شهر

أعلن عمرو أديب، أن اليوم الإثنين، هو آخر حلقة له في برنامج «الحكاية»، لافتًا إلى أنه وطاقم البرنامج سيَأخذون إجازة لمدة شهر يستكملون بعدها العمل.وقال أديب: "شهر إجازة نريّح ونستريح، ونعود بصحة أفضل وندلع شوية"، مضيفًا: "البرنامج قدر في سنتين إنه ينجح والنجاح داخل إم بي سي ليس بالأمر السهل".وأوضح أديب، أنه حال وقوع أي حدث طارئ خلال هذا الشهر سيقطع إجازته ويظهر على الهواء: "لو حصل أي حاجة على مرمى البصر أنا بالمنظار قريب من الاستديو، ساعة ونصف هتلاقوني هنا".