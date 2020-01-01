إيبارشية حلوان تستأنف صلوات القداسات 3 أغسطس

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة تحت رعاية الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية استئناف صلوات القداسات يوم 3 أغسطس المقبل.وتابعت الإيبارشية: أن عودة القداسات ستكون مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الصلوات، والتعقيم المستمر للكنائس وقياس درجات المصلين قبل الدخول.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".