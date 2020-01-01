صرف معاشات المحامين ابتداءً من الغد بمناسبة الأضحى

أعلنت نقابة المحامين عن بدء صرف المعاشات للمحامين وأسرهم عن شهر أغسطس قبل موعدها، وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى، بناءً على تعليمات نقيب المحامين رجائي عطية، لإدارة المعاشات.وقال إبراهيم عبدالرازق، مدير إدارة المعاشات بالنقابة، إن عدد الحالات المستحقة للمعاش يتجاوز 23 ألف حالة، تنقسم ما بين محامين متقاعدين وأرامل وأبناء المحامين المتوفيين.في سياق متصل، هنأ عطية، المحامين وأسرهم بمناسبة حلول عيد الأضحى، متمنيًا أن يعود عليهم وعلى وطننا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.