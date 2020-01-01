«التعليم العالي» تعلن خبرًا سارًا لطلاب الدور الثاني بالثانوية

قال السيد عطا، المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن إجراءات التنسيق هذا العام لا تختلف عن العام الماضي، موضحًا أنه سيتم البدء في هذه الإجراءات فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العام عقب عيد الأضحى.وأشار «عطا»، في اتصال هاتفي ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، إلى أنه من حق طالب الدور الثاني المشاركة بامتحانات القدرات للقبول في الكليات، والمقرر لها خلال الفترة من 8 و20 أغسطس المقبل.وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية التنسيق وامتحان القدرات خاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولى.