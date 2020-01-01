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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. «جامع» تشارك في ندوة «المصرية اللبنانية» حول مستقبل الصناعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:02 م
نيفين جامع
نيفين جامع
علا العلاف
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تشارك وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، غدا الثلاثاء، لمناقشة مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي.

وقال عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تعقد بعنوان: «مستقبل الصناعة، ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي»، ويشارك فيها كل من المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة-مصر.

وأضاف «فايد»، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بآخر التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، والمحاور التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة لتشجيع القطاع الإنتاجي وزيادة الصادرات.

وأوضح أن الندوة تأتي في إطار حرص الجمعية على التواصل الدائم مع الحكومة من أجل مساندة القطاع الخاص المصري واللبناني، من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات وبحث فرص الاستثمار والشراكة مع الدولة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الدولة تولي أهتمامًا كبيرا بالقطاع الصناعي وهو ما ظهر جليًا في عقد اجتماعات مشتركة بين الحكومة ورجال الأعمال والزيارات الميدانية للمصانع لتقديم الدعم والمساندة للمصانع المصرية.

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