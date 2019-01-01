محافظ دمياط تبحث تقنين أوضاع مكامير الفحم

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الإثنين، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومسئولى عدد من الإدارات بها، وكذا مديرى إدارات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والأملاك وشئون البيئة ومركز المعلومات بالديوان العام.وجاء ذلك الاجتماع استكمالا لسلسلة اللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية والمسئولين بها، لمتابعة الموقف الحالى لبعض الملفات المطروحة خلال الفترة الحالية، والتى يأتى فى مقدمتها منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.وناقشت محافظ دمياط كافة الاُطر الخاصة بذلك الموضوع والخطوات المُتخذة وعدد الطلبات المقدمة حتى الآن وعدد المواطنين الذين قاموا بسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح والتى تستمر حتى 15 أغسطس القادم.وعلى جانب آخر، أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والإشغالات وتنفيذ حملات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة أيضًا على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات.وبحثت الدكتورة منال عوض كافة المقترحات الخاصة بإمكانية نقل موقف مدينة كفر البطيخ إلى مكان مناسب وآمن، وتجهيزه بجميع الإمكانات، وذلك بالتعاون مع إدارتى المواقف والمرور.كما تابعت الموقف الحالى الخاص بتوفيق أوضاع مكامير الفحم باستخدام النماذج المطورة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2019، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات الإزالة للمكامير المخالفة والتى لم يتم تنفيذ التعهدات وإجراءات تركيب النماذج المطورة خلال المدة المحددة.وشددت المحافظ على المرور المستمر على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية.