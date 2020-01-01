محامي مودة الأدهم للفتيات: «جسمك أغلى ما عندك.. حافظي عليه»

قال أحمد البحقيري، محامي مودة الأدهم الصادر ضدها حكم اليوم بالسجن والغرامة، إن الحكم كان متوقعا في ظل وجود شبكات دولية تعمل في الاتجار بالبشر وتستهدف أخلاقنا ومبادئنا.ولفت "البحقيري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "وسط جهل هؤلاء من الفتيات والشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة، وتم استغلالهم حتى تم توجيه التهمة لهم وصدور الحكم الرادع لهم حتى لا يُقدم آخرون على مثل هذه الخطوات"، مشيرا إلى أن الفتيات المحكوم عليهن قمن فقط بالتفكير في الأموال وجنيها دون دراسة ما يُقدمن عليه.وكشف أنه شاهد الفيديوهات التي قدمتها مودة الأدهم، ورغم أنها لم تكن تحتوي على محتوى فاضح يقضي بتهم الفجور وممارسة الجنس، لكن الجريمة الأساسية التي ارتكبتها موكلته هي أنها تم استغلالها لاستقطاب أطفال وفتيات دون السن القانونية، وهذه كانت الكارثة بكل المقاييس، موضحا أنه استأنف على الحكم الصادر ضد موكلته وحدد جلسة في السابع عشر من أغسطس.وكشف أن "الأدهم" كانت ترغب في تصوير فيلم باسم "تريند" يكشف خطورة اللجوء لهذه الفيديوهات، وترغب من خلاله في توعية الناس لأنها لمست خطورة الأمر بالنسبة للصغار.وأكد أنه طالب بحجب هذه المواقع على غرار دول كثيرة في مقدمتها الإمارات، موجها نصيحته للفتيات: "اتعودنا إن الصح صعب والغلط سهل.. نصيحتي ليهم كلهم جسمكوا أغلى ما عندكم حافظوا عليه في يوم هتكونوا أمهات وعندكم بنات ماينفعش ولادكم أو أزواجكم يشوفوا ده ليكم في يوم من الأيام".