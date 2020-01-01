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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مديرة مدرسة نجع حمادي تعلق على تشهيرها بالطلاب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:47 م
مدرسة الدكتور يوسف
مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل
رباب الأهواني
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استنكرت أمل عبد الله شعبان، مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بنجع حمادي، إطلاق لفظ «فضيحة» على كتابة أسماء التلاميذ الذين لم يدفعوا المصروفات المدرسية على صفحة المدرسة، قائلة: «لا يصح أن تطلق على ذلك فضيحة، خاصة أننا لجأنا إلى ذلك بعد دفع معظم التلاميذ لمصروفاتهم، وإعفاء غير القادرين من الفقراء بالإضافة إلى أبناء الشهداء».

وأشارت مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين، إلى أن الطلاب المذكورة بالصفحة قادرين على دفع المصروفات المدرسية مضيفة «قالو لنا لما كورونا تخلص بعد كل الاتصالات والمناشدات والرسائل التليفونية، لذلك لم يكن يوجد حل آخر أمام المسئول عن جمع المصروفات غير ذلك، خاصة مع اقتراب تسديد هذه المصروفات للإدارة التعليمية».

وتابعت: «الناس قادرة على الدفع لكنها مكسلة، واحنا داخلين على عام دراسي جديد، يبقى هيدفعوا امتى؟».

واعتذارت لكل طالب لحق به الأذى بعد كتابة اسمه، قائلة: «بعتذر لكل طالب تأذى لأننا نفعل كل ما بوسعنا لخدمتكم.. نحن لجأنا إلى ذلك بعد استنفاذ كل الطرق، كدا أفضل ولا نعمل زي ما اللائحة بتقول ونحرر محضر في قسم الشرطة».

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