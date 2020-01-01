مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".من جانبه، جدد ولي العهد حرص المملكة على أمن العراق الشقيق واستقراره، وعلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.يذكر أن رئيس الوزراء العراقي أعلن في وقت سابق اليوم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتمسكه بمحاسبة قتلة المتظاهرين، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول عرقلة البلاد متعهدا بمواجهة هؤلاء.