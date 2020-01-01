«اللغة العربية بين تداعيات الحاضر وطموح المستقبل» بنادي أدب السويس

عقد نادي أدب السويس محاضرة تثقيقية ضمن أمسيته الأسبوعية بعنوان "اللغة العربية بين تداعيات الحاضر وطموح المستقبل" حاضرها صلاح زهير، الذي أكد أن اللغة العربية إحدى مقومات الهوية الثقافية العربية، فهي لغة القرآن الكريم وهي التي نُزل بها ليكتب لها الخلود، وبها تقام العبادات وهي من رموز وحدة المسلمين.وأضاف، أن اللغة العربية تعد واحدةً من اللغات السامية المعروفة منذ القدم، وكانت لغة عاد، وثمود، وجديس، وكانت منتشرة في اليمن والعراق، ووصلت إلى ذروة النضج عندما استقرت في الحجاز، وإلى ذروة عزها ورفعتها عندما أصبحت لغة الدين الإسلامي فبها نزل القرآن الكريم لتصبح ضرورة لكل مسلم؛ ليتمكّن من تأدية شعائره الدينية وتلاوة القرآن الكريم، ويوجد حوالي سبعمائة مليون مُسلم يتكلمون اللغة العربية في العالم.وأقيمت أمسية شعرية للشاعرة صباح هادي والتى ألقت بعض القصائد الشعرية بالفصحي، بينما نظمت مكتبة نادي الشرطة الفرعية التابعة للفرع ورشة فنية بعنوان "خروف العيد" بمناسبة عيد الأضحي المبارك.